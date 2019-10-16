Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Компания Riot Games представила свою новую ККИ (коллекционная карточная игра) под названием Legends of Runeterra. Первая информация о предстоящем проекте появилась на его официальном сайте 15 октября.

В Legends of Runeterra игроки смогут использовать карты одной из шести доступных фракций: Сумрачных островов, Фрельйорда, Ноксуса, Демасии, Пилтовера и Зауна, а также Ионии. Сообщается, что у каждой стороны будет по 53 уникальных персонажей.

Legends of Runeterra основана на мире игры League of Legends (LoL) — самом популярном проекте Riot Games. Разработчики сообщают, что некоторые персонажи из их новой карточной игры позже появятся и в LoL.

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