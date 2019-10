Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Издательская компания En Masse Entertainment представила новый трейлер тактической ролевой игры The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Ролик появился на YouTube-канале En Masse 15 октября.

В новом трейлере геймеров знакомят с главными героями игры: Райаном, Бреа и Хупом. Релиз проекта состоится зимой 2019−2020 года на всех актуальных игровых платформах.

Напомним, игра основана на недавнем сериале The Dark Crystal: Age of Resistance. Сериал в свою очередь стал приквелом для кукольного фэнтези-фильма The Dark Crystal, который вышел в 1982 году.

