Лос-Анджелес, США, , 10:59 — REGNUM Игра League of Legends: Wild Rift появится на мобильных платформах и консолях в 2020 году. Об этом 16 октября сообщила официальная страница проекта.

Поклонники популярной серии уже могут осуществить предварительную регистрацию в сервисе Google Play. Сообщается также, что вместе с League of Legends: Wild Rift компания Riot Games выпустит несколько новых проектов. Разработчики отметили, что они работали над мобильной версией League of Legends уже довольно давно.

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League of Legends — это ролевая игра с элементами стратегии в реальном времени, распространяемая по модели free-to-play (способ распространения игр, при котором пользователи могут играть в них без обязательного внесения денежных средств). Её релиз состоялся в октябре 2009 года.

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