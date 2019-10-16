Хараре, , 10:58 — REGNUM Врачи в Зимбабве проигнорировали постановление суда о возвращении на работу. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, забастовка врачей продолжается уже шестую неделю.

В пятницу, 11 октября, суд постановил, что забастовка врачей была незаконной, и дал им 48 часов для возвращения к исполнению своих обязанностей. В ответ на это врачи заявили, что они не могут выполнить постановление суда, потому что у них нет средств, чтобы добраться до мест работы или удовлетворить свои основные потребности.

Ассоциация врачей больниц Зимбабве (ZHDA) объявила в воскресенье, 13 октября, что подаст на решение суда апелляцию в Верховный суд страны.

«Мы приняли к сведению постановление суда, но, к сожалению, у нас нет средств для его выполнения», — заявил в понедельник, 14 октября, агентству AFP пресс-секретарь ZHDA Масимба Ндоро.

Гиперинфляция привела к тому, что заработная плата врача в Зимбабве составляет около 100 долларов США в месяц. Врачи говорят, что их фактическая заработная плата за последний год сократилась в 15 раз из-за гиперинфляции, вызванной неэффективным управлением экономикой при бывшем президенте страны Роберте Мугабе.

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