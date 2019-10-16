Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с ведущими предприятиями России запускает проект «Инженерная реконструкция», который позволит школьникам и студентам побывать на реальных производствах. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба вуза.

Проект направлен на повышение престижности инженерных профессий у молодежи. Кроме экскурсий, специалисты вуза и предприятий проведут лекции и мастер-классы, а также работу в проектных группах.

В частности, будущим инженерам предстоит побывать на производстве трансформаторов, железобетонных и арматурных изделий, узнать об автоматизации производства и технологиях белой металлургии. Очный этап проекта пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 ноября.

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