Киров, , 10:44 — REGNUM Двадцатидвухлетняя жительница Кирова — мать трёхлетней девочки, умершей от голода, — признана вменяемой. О результатах ранее назначенной в отношении девушки, подозреваемой в убийстве ребёнка с особой жестокостью, комплексной психолого-психиатрической экспертизы ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного правления СКР по Кировской области 16 октября.

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«В настоящее время […] проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, установление всех причин и условий, способствовавших совершению обвиняемой указанного особо тяжкого преступления в отношении своей малолетней дочери», — добавили следственном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, тело трёхлетней девочки было обнаружено 20 февраля 2019 года в одной из квартир в доме по улице Щорса в Кирове. Экспертиза показала, что причиной гибели ребёнка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма. По предварительной версии, мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без средств к существованию и без присмотра взрослых, в результате чего ребенок погиб.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

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