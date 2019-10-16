Джакарта, , 10:41 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по экономике Эстер Дюфло в своих исследованиях рассмотрела начальную школу в Индонезии, сообщает Sindonews.

Известно, что проект начальной школы (SD) в Индонезии относится к режиму «Нового порядка» эпохи президента Сухарто. Проект, одобренный указом президента от 1973 года, был направлен на повышение качества базового образования в стране.

Название исследования Эстер Дюфло звучит следующим образом: «Последствия для образования и рынка труда от строительства школ в Индонезии: свидетельство необычного политического эксперимента».

Исследования Эстер Дюфло основаны на фактах 1973 и 1978 годов в Индонезии. В те годы в стране было построено более 61 тыс. начальных школ.

Она проанализировала влияние программы режима «Нового порядка» на образование и заработную плату, придя к выводу, что проект привел к увеличению уровня образования и дохода в Индонезии. Кроме того, он помог миллионам детей по всей Индонезии получить базовое образование по низким ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал вручение Нобелевской премии в области экономики француженке Эстер Дюфло.

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