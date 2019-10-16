Абакан, , 10:40 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — сегодня, 16 октября, объявлен траур. Город прощается с трагически погибшим мэром Николаем Булакиным.

Прощание с погибшим мэром Абакана Николаем Булакиным Абакан.рф

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, прощание с Николаем Булакиным проходит в Драматическом театре имени Лермонтова, отпевание — в Абаканском храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены.

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Похоронят погибшего градоначальника на территории храма.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин, руководивший Абаканом с 1995 года, погиб 14 октября в ДТП на территории Красноярского края. По предварительным данным, когда мэр находится за рулём своего автомобиля, ему стало плохо с сердцем. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево, Булакин скончался на месте. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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