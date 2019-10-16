Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM В России в 2020 году на дорогах полицейские начнут применять приборы по определению наркотического опьянения у водителей, об этом 16 октября заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников на Международной специализированной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

По его словам, на выставке представлены контрольные приборы, которые позволят выявить водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе наркотического.

«Прибор со следующего года вступит в свое действие, и мы сможем убирать таких водителей с дороги, их освидетельствовав», — сказал он.

Напомним, ранее СМИ писали, что будущие водители обязаны будут сдавать медицинский тест для выявления хронического алкоголизма.

Новые правила, в соответствии с которыми тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, указывающего на хронический алкоголизм, — становится обязательным, уже приняты приказом Министерства здравоохранения и проходят регистрацию в Министерстве юстиции.

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