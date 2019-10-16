Москва, , 10:34 — REGNUM Проводимая в России пенсионная реформа стала причиной увольнения многих сотрудников из органов внутренних дел, что привело к снижению уровня укомплектованности личного состава. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», опубликованной на сайте ведомства.

Планируемый уровень укомплектованности МВД сотрудниками составляет 95%, а фактический — 92,6%. В Счётной палате такую ситуацию объяснили опасениями силовиков о возможном пересмотре «условий пенсионного обеспечения». Многие увольняются по выслуге лет, которая дает право на получение пенсии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году уровень укомплектованности МВД снизился на 1,6% по сравнению с 2017 годом. В московском межрегиональном профсоюзе полиции и Росгвардии одной из причин назвали являются условия труда, при которых сотрудников в любое время суток могут вызвать, не дать отгул или отпуск.

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