Белгород, , 10:45 — REGNUM В Белгородской области проведут конкурс лучших практик управления многоквартирными домами по результатам работы в 2019—2020 годах. Организатором выступает региональный департамент ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Конкурс будет проводиться в нескольких номинациях. Пока прорабатываются положения соревнования.

Принять участие в конкурсе могут товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы и управляющие организации, а также работники этих организаций. Экспертное жюри определит: «Лучшую управляющую организацию», «Лучшее товарищество собственников жилья», «Лучший жилищно-строительный кооператив», «Лучшего работника в сфере управления многоквартирными домами» по специальностям: сантехник, электрик, дворник, работник аварийной службы.

Победителей наградят дипломами и благодарностями департамента ЖКХ. А также представят в Минстрой России для включения в реестр лучших практик работы организаций в сфере управления жилищным фондом.