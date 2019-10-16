Оренбург, , 10:26 — REGNUM В Оренбурге в суд направлено уголовное дело по делу о ЧП в СИЗО № 1, когда заключенные пытались дезорганизовать деятельность пенитенциарного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

На скамье подсудимых окажется 29-летнйи мужчина. По версии следствия, 11 июля 2019 года в камере СИЗО надзиратели проводили обыск в связи с поступившей информацией о хранении запрещенных предметов. Заключенный проявил агрессию и плеснул кипятком в сотрудника УФСИН, причинив ожоги туловища.

Обвиняемый признал полностью свою вину и просил об особом порядке рассмотрения дела. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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