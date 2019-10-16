Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Жестокое преступление, совершенное в марте 2019 года, раскрыто в Санкт-Петербурге. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире. Тело жертвы женщина расчленила и в пяти пакетах вывезла на окраину города на маршрутке.

Как сообщили в петербургском Главке МВД России, по подозрению в этом преступлении задержана 41-летняя неработающая гражданка.

Останки погибшего были обнаружены 5 апреля возле одного из домов по Канонерскому острову. Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве. Сегодня там подтвердили, что по этому делу задержана местная жительница, 1978 года рождения.

По версии следствия, 29 марта 2019 года в коммунальной квартире в одном из домов по Кустарному переулку у женщины произошла ссора с соседом, 1980 года рождения, с которым уже сложились давние неприязненные отношения.

В ходе конфликта женщина ударила оппонента молотком по голове, а также нанесла множество ударов ногами.

«Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения.

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