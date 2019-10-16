Пермь, , 10:09 — REGNUM Молодые юристы Пермского университета (ПГНИУ) разработали предложения по совершенствованию действующего правового регулирования института сообладания исключительным авторским правом, сообщает 16 октября пресс-служба вуза.

В частности, полагают исследователи, одним из спорных моментов в существующей версии Гражданского кодекса России является допустимость или недопустимость трансформации режима исключительного авторского права из бездолевого в долевой.

Ассистент кафедры гражданского права ПГНИУ Елизавета Мартьянова предлагает законодательно закрепить положение о том, что правовой режим исключительного авторского права, принадлежащего нескольким лицам, является долевым, если иной режим не предусмотрен законом. Всего выдвинуто шесть предложений по внесению изменений в ГК РФ.

«Предложение по совершенствованию законодательства сформулировано с учетом разработанной теоретической концепции и опыта зарубежных стран», — заключила исследователь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, в частности, введена специальная статья, посвященная цифровым правам.

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