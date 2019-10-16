Махачкала, , 10:17 — REGNUM Строительство 48 объектов водоснабжения будет начато в Дагестане в 2019 году. Из них 42 планируется сдать в эксплуатацию к концу года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики по итогам состоявшегося накануне, 15 октября, еженедельного совещания.

О ходе работ по водообеспечению населения доложила общественный координатор проекта «Мой Дагестан — моя вода», депутат парламента республики Анна Безрукова. По её словам, общественный контроль проводится с привлечением независимых экспертов, специалистов, лидеров общественного мнения, старейшин и джамаатов сёл, где непосредственно реализуется эта программа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава Дагестана Владимир Васильев в Кремле во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в 2019 году на водоснабжение населения региона выделено 1,7 млрд рублей. Позже финансирование программы «Мой Дагестан — моя вода» было увеличено до 1,9 млрд рублей.

Читайте также: На улучшение водоснабжения одного из сёл Дагестана выделено 11 млн рублей