Донецк, 16 октября 2019, 10:06 — REGNUM Три года назад ушёл из жизни командир батальона «Спарта» полковник Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 16 октября официальный сайт главы ДНР.
Он положил цветы на могилу Павлова, а также на могилы других защитников ДНР, погибших в боях с украинскими карателями. Пушилин также положил цветы к памятнику первого главы ДНР Александра Захарченко.
Напомним, Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в шахте лифта в доме, где он жил.
Моторола начал войну ещё в Славянске, а затем принимал участие в освобождении донецкого аэропорта, Иловайска и Дебальцево от украинских оккупантов.
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