Донецк, , 10:06 — REGNUM Три года назад ушёл из жизни командир батальона «Спарта» полковник Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 16 октября официальный сайт главы ДНР.

«Прошло уже три года, как ушел из жизни Герой ДНР, командир батальона «Спарта» полковник Арсен Павлов. Наш Моторола… Он стал легендой при жизни. Простой парень, вдруг ставший русским «секретным оружием», бесстрашным и непобедимым. Его, такого характерного, такого настоящего, нам всегда будет не хватать. Светлая память», — сказал Пушилин.

Он положил цветы на могилу Павлова, а также на могилы других защитников ДНР, погибших в боях с украинскими карателями. Пушилин также положил цветы к памятнику первого главы ДНР Александра Захарченко.

Напомним, Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в шахте лифта в доме, где он жил.

Моторола начал войну ещё в Славянске, а затем принимал участие в освобождении донецкого аэропорта, Иловайска и Дебальцево от украинских оккупантов.

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