Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Надпись «Где мы, откуда, куда мы идём?», находящаяся на здании бывшего Уральского прибостроительного завода, будет сохранена даже после сноса здания. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает Ура.ру.

По словам градоначальника, никто и не предполагал, что данная надпись понравится горожанам и станет достопримечательностью Екатеринбурга. Тем не менее, уже решено, что её сохранят, хотя здание завода и будет снесено.

«Уже есть предложения сделать ее арт-объектом», — сказал мэр.

В каком виде будет дальше существовать надпись, будет обсуждено с автором работы и горожанами, пообещал мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге предложили заменить надпись на экс-здании Приборостроительного завода. Горожанин обратился с просьбой увековечить слова «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которые произнёс в ходе эвакуации пассажиров бортпроводник самолёта А321 Дмитрий Ивлицкий. Самолёт был героически посажен в кукурузном поле в Подмосковье.

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