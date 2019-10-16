Рязань, 16 октября 2019, 10:03 — REGNUM Врачи отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера впервые в области провели стентирование аортокоронарного шунта 80-летнему пациенту. Аналогичные операции в России проводятся крайне редко, в 2018 году их было выполнено всего 156, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
10 лет назад мужчине провели первую операцию аортокоронарного шунтирования. Но за этот срок конструкция износилась. Повторное использование шунта, в качестве которого берётся фрагмент вены из ноги пациента, выполнить невозможно из-за возраста пенсионера. Поэтому было решено попробовать установить в шунт стент — такие операции в России проводятся редко и только в крупных федеральных центрах.
Операция длилась около часа. Пациент уже выписан из кардиодиспансера со значительным улучшением здоровья.