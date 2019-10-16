Рязань, , 10:03 — REGNUM Врачи отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера впервые в области провели стентирование аортокоронарного шунта 80-летнему пациенту. Аналогичные операции в России проводятся крайне редко, в 2018 году их было выполнено всего 156, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

10 лет назад мужчине провели первую операцию аортокоронарного шунтирования. Но за этот срок конструкция износилась. Повторное использование шунта, в качестве которого берётся фрагмент вены из ноги пациента, выполнить невозможно из-за возраста пенсионера. Поэтому было решено попробовать установить в шунт стент — такие операции в России проводятся редко и только в крупных федеральных центрах.

«Мы успели вовремя. Шунт был «закрыт» уже на 90−95%. После того как нам удалось его восстановить, сердце пациента вновь получило полноценное кровоснабжение. Оперативное проведение вмешательства спасло жизнь и здоровье больного», — сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Операция длилась около часа. Пациент уже выписан из кардиодиспансера со значительным улучшением здоровья.