Махачкала, , 10:11 — REGNUM В Дагестане определены 32 площадки для написания Географического диктанта, который пройдёт по всей стране 27 октября. Девять из площадок будут работать в городе Махачкале, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов. В их числе 10 базовых и 30 более сложных вопросов, которые потребуют применения логики и образного мышления. Присоединиться к акции могут все желающие.

Напомним, Географический диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года, а с 2017 года он стал международным. Так, в 2018 году диктант написали более 376 тыс. человек в 97 странах мира.

В прошлом году Географический диктант в Дагестане проводился на 15 площадках. Семь из них были открыты в Махачкале, по две — в Каспийске, Буйнакске и Избербаше, по одной — в Дербенте и селе Усухчай Докузпаринского района.

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