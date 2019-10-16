Махачкала, , 10:24 — REGNUM Советский районный суд города Махачкалы продлил срок ареста редактору отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма. Суд оставил журналиста под стражей до 13 ноября.

Напомним, Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года. По данным следствия, журналист в одном из своих материалов побудил читателей жертвовать деньги подставному благотворительному фонду, которые впоследствии переводились террористам из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спустя четыре дня после задержания, 18 июня, суд арестовал Гаджиева на два месяца, после чего срок содержания под стражей несколько раз продлевали, в последний раз — в середине сентября. Однако 7 октября Верховный суд Дагестана отменил это постановление суда первой инстанции, а ходатайство следствия направил на повторное рассмотрение, которое состоялось накануне, 15 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, сам Гаджиев категорически отрицает свою причастность к вменяемому ему преступлению. Коллеги журналиста уверены, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью и попыткой надавить на редакцию оппозиционного издания «Черновик».

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