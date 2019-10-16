Париж, , 09:49 — REGNUM Активисты коллектива NousToutes собрались возле Елисейского дворца вечером 15 октября, чтобы осудить «увеличение числа случаев феминицида», преступлений на почве ненависти по признаку пола, сообщает Le Figaro.

По словам активистов, с начала года число таких преступлений достигло 121 случая, столько же, сколько в течение всего 2018 года.

Последний известный феминицид, представленный активистами как 121-й, произошел в ночь с 13 на 14 октября в департаменте Эндр: 73-летний мужчина был помещен под стражу после признания в убийстве жены.

«Макрон, ты должен проснуться, 121 женщина убита!», — скандировали протестующие в десятках метров от главного входа в Елисейский дворец.

Издание отвечает, что правительство Франции планирует потратить 361,5 млн евро на борьбу с этим явлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон затронул тему равенства мужчин и женщин в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, «феминицид продолжается во Франции и повсюду в мире».

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