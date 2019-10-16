Москва, , 09:54 — REGNUM К 2035 году протяженность улично-дорожной сети Новой Москвы превысит две тысячи километров. Об этом 16 октября сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Более 500 километров дорог будет построено и реконструировано к 2024 году. Дорожный каркас будет состоять из основных магистральных трасс — Киевского, Калужского шоссе, МКАД, ЦКАД и многочисленных хордовых соединений, дублирующих основные магистрали.

В течение трех лет в ТиНАО планируется ввести 130 километров дорог, 38 мостов, тоннелей и эстакад, 27 пешеходных переходов.

Владимир Жидкин отметил, что на данный момент благодаря увеличению плотности улично-дорожной сети в 1,4 раза удалось снизить загрузку дорог на 10%. Проезжая часть дорог расширена, установлено освещение, светофоры, обустроены тротуары, удобные съезды и выезды, размещены автобусные остановки, внеуличные пешеходные переходы, установлены шумозащитные экраны, благоустроена прилегающая территория.

Руководитель департамента добавил, что среднее время в пути на автомобиле по ТиНАО уменьшилось более чем на 16%.