Аккра, , 09:50 — REGNUM В Гане мусульманские женщины провели марш протеста, требуя положить конец их дискриминации в обществе. Об этом передает ВВС Africa.

Члены мусульманской общины Ганы настаивают на принятии нового закона, который предписывал бы наказание для государственных чиновников, которые дискриминируют женщин и девочек, носящих хиджабы или платки, сообщает телерадиокомпания.

Протесты последовали за сообщениями о дискриминации некоторых мусульманок на работе и в школах. Последний инцидент произошел после того, как наблюдательный орган при Западноафриканском экзаменационном совете попросил студентку снять ее хиджаб, прежде чем сдавать экзамены.

В субботу, 12 октября, тысячи мусульман организовали акции протеста в ключевых городах страны, чтобы добиться прекращения дискриминации.

Шейх Армияво Шайбу, пресс-секретарь главного имама Ганы, заявил, что государственные чиновники, дискриминирующие мусульман, должны «подвергнуться санкциям», добавив: «Санкции должны быть обнародованы, чтобы передать это требование».

Мусульманская молодежь также начала кампанию в социальных сетях, используя хештег #HijabIsAnIdentity (#ХиджабЭтоИдентичность), призывающий положить конец дискриминации.

Гана официально является светской страной, и конституция запрещает все формы дискриминации, сообщают журналисты.