Пятигорск, Ставропольский край, , 10:15 — REGNUM Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» может окончательно стать трехсменным. Такое предложение внес полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

«Одним из главных отличий «Машука» в этом году стала организация работы в три смены. Есть идея сделать форум трехсменным и в последующие годы», — сказал Матовников на прошедшем 16 октября в Пятигорске совещании, посвященном итогам форума «Машук-2019» и перспективам его развития.

По мнению полпреда, подготовка к «Машуку-2020» должна начаться уже в январе следующего года. При этом он обратил внимание на необходимость увеличения числа новичков в составе региональных делегаций и более активного участия молодежи из сельской местности.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров со своей стороны заверил, что будет продолжена работа по повышению комфорта пребывания участников форума на территории лагеря. Так, в планах обеспечить газом территорию площадки и построить новые улучшенные места общего пользования.

Как прозвучало на совещании, в рамках образовательной программы будет продолжено взаимодействие с крупными работодателями и госкорпорациями. В перспективе одной из задач форума станет формирование кадрового резерва из представителей талантливой молодежи Северного Кавказа.

Участники совещания также отметили роса интереса к «Машуку» в других регионах РФ и в связи с этим обсудили планы расширения географии участников форума.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный молодежный форум «Машук» прошел с 9 по 30 августа. Впервые за 10 лет он проводился не в две смены, как ранее, а в три. Общее количество участников составило около трех тысяч человек.

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