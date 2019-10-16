Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM За девять месяцев 2019 года общее число зарегистрированных преступлений в Бурятии сократилось на 5,5%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, снижение уровня преступности происходит как в городе Улан-Удэ, так и в сельских районах.

Сильнее всего сократилось количество грабежей — на 19%, убийств и покушений на убийство (— 18,2%), вымогательств (— 17,9%). Также снижаются показатели по разбоям, кражам и обороту оружия.

Но самые позитивные результаты показывают меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних — снижение подростковой преступности произошло на 23,6%, или в абсолютных цифрах — с 624 до 477.

«Удельный вес таких преступлений от числа предварительно расследованных деяний составил 5,4% (2018 год — 6,4%)», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в республике проверили 1,5 тыс. граждан, состоящих на учёте в органах внутренних дел. На 219 из них составили протоколы за несоблюдение ограничений и обязанностей.

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