Кабул, , 09:24 — REGNUM 15 октября миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану представила новый доклад, согласно которому в ходе выборов президента Исламской Республики Афганистан, прошедших 28 сентября текущего года, было убито 28 мирных жителей, еще 249 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото заявил, что эти нападения, а также заявления, сделанные движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), показали, что проводилась кампания, целями которой были подорвать избирательный процесс в Афганистане и лишить его жителей права участвовать в выборах свободно и без страха за свою жизнь.

Глава миссии ООН по содействию Афганистану отметил, что, тем не менее, многие афганцы приняли участие в выборах, проявив тем самым невероятное мужество.

В докладе миссии ООН по содействию Афганистану отмечается, что насилие или угрозы его применения направлены на распространение страха среди мирных жителей, что противоречит международному праву.