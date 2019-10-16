Джелалабад, Афганистан, , 09:28 — REGNUM 15 октября официальные представители 205-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на востоке страны в результате операций, проведенных Национальными силами безопасности и обороны, была предотвращена серия взрывов.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в ходе операций Национальными силами безопасности и обороны было обнаружено и обезврежено 17 самодельных мин, установленных в многолюдных районах провинций Кунар (столица провинции — г. Асадабад), Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам), Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) и Нуристан (столица провинции — г. Парун).

По словам официальных представителей 205-го корпуса Национальной армии Афганистана, на данный момент никто не был задержан по обвинению в установке самодельных мин на территории вышеуказанных провинций, однако силы безопасности продолжают поиски виновных с целью привлечь их к ответственности.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за установку мин на территории вышеупомянутых провинций.