Нижневартовск, Югра, , 09:15 — REGNUM Эколого-туристская школа «Арктическая стрела», проведённая в Нижневартовском государственном университете, объединила свыше 300 участников, сообщила пресс-служба вуза.

Цель образовательного проекта — популяризация экологического мышления среди молодежи через познавательный туризм на основе палеогеографических закономерностей и изучения современных экзогенных процессов.

Участниками мероприятия стали школьники, студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования, молодые ученые и специалисты Югры, Ямало-Ненецкого АО, юга Тюменской области. Наставниками проекта выступили ведущие ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института экологии растений и животных УрО РАН, Нижневартовского государственного университета.

В рамках образовательного форума состоялись 2 образовательные секции по темам «Факторы современных и палеогеографических условий формирования долины реки Обь» и «Мониторинг за динамикой горизонтальных русловых деформаций», каждая из которых включала проведение опытов в научно-исследовательской лаборатории университета, на полевых объектах в Нижневартовском районе (река Мега, 18 км мегионской трассы; Устье реки Вах пеший маршрут в пределах 5 км), участие в мастер-классах, лекциях ученых и преподавателей вузов, в совместных полевых исследованиях, тематических экскурсиях.

По итогам работы школы обучающиеся подготовили научно-исследовательские проекты, с которыми они смогут и далее участвовать в научных мероприятиях регионального и всероссийского уровней.