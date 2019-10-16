Владивосток, , 09:20 — REGNUM Восемь троллейбусов будут поставлены в столицу Дальнего Востока в 2020 году из Москвы, в настоящее время идёт подготовка документов к передаче, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Троллейбусы выпуска 2008−2010 годов прошли капитальный ремонт и будут переданы Владивостоку бесплатно.

Ранее была достигнута договорённость о поставке во Владивосток десяти трамваев, которые также были переданы мэрией Москвы на безвозмездных основаниях. В настоящее время решается вопрос о способах доставки подаренного транспорта до пункта назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, подаренные мэром Москвы трамваи прибыли в Новосибирск, вскоре они направятся на улицы города.