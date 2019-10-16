Майкоп, , 09:17 — REGNUM В преднамеренном банкротстве заподозрили генераторного директора предприятия в городе Майкопе, занимающегося торговлей алкоголя. Ей вменяют в вину причинение многомиллионного ущерба кредиторам, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе МВД РФ.

Установлено, что в 2015—2018 годы подозреваемая заключала заведомо невыгодные сделки с аффилированными предприятиями, а также договоры беспроцентных займов с взаимозависимыми фирмами. По данным следствия, делала она это умышленно, чтобы в дальнейшем признать своё предприятие неплатежеспособным и не рассчитываться с кредиторами.

Ущерб, причиненный кредиторам — одному из банков и другим организациям — составил более 100 млн рублей. В отношении подогреваемой возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве, ей грозит до шести лет лишения свободы.