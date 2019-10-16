Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM В Бурятии на выплаты регионального материнского капитала с начала года направлено около 10 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства социальной защиты республики, он предоставляется при рождении второго ребёнка.

«За 8 месяцев эта выплата предоставлена 73 семьям республики на сумму более 9,9 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве, напомнив, что размер его составляет около 136 тысяч рублей.

Отмечается, что выплаты производятся вне зависимости от дохода семей.

Напомним, семьи в республике получили право на региональный материнский капитал после вхождения Бурятии и Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа. Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ осенью 2018 года.

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