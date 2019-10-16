Орск, Оренбургская область, , 09:04 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области ООО «Торговый дом «Уральский завод горного оборудования» мужчина получил травму на производстве, однако работодатель не составлял акт о несчастном случае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, работник в январе 2019 года серьезно травмировал глаз, находился на длительном лечении. Однако не получил необходимые выплаты и компенсации, поскольку факт несчастного случая работодатель не фиксировал документально.

Прокурор выступил в суде в защиту прав пострадавшего. Судебная инстанция обязала составить акт о несчастном случае на производстве. Решение в законную силу пока не вступило