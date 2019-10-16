Уфа, , 08:56 — REGNUM 47 многодетных матерей Башкирии получили медали «Материнская слава». Об этом 15 октября сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Награды женщинам, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей вручили в Колонном зале Минсельхоза республики.

Председатель государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев, вручая высокие награды, поблагодарил женщин за их нелегкий труд.

«Большая многодетная семья, где царят мир, любовь и взаимопонимание, — это огромное счастье и благо. В таких семьях матери — это настоящие героини», — заявил он на церемонии вручения медалей.

По словам чиновников, на сегодняшний день медалью «Материнская слава» в Башкирии награждены 7864 многодетных женщин. Напомним, что в республике, согласно переписи населения 2010 года, проживает 146,3 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 154,6 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Напомним также, что медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. Получившим эту высокую награду женщинам полагается единовременное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.