Кито, , 08:49 — REGNUM Протестующие, захватившие часть месторождений в Эквадоре государственной компании «Petroamazonas EP» во время беспорядков, похитили и повредили там часть оборудования. Заявление об этом распространило эквадорское министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов (Минэнерго).

Сообщается, что участники акций неповиновения унесли с собой кабели трансформаторов, редукторы и элеваторы. Также протестующих обвинили в том, что они повредили электросети.

В министерстве пока затрудняются оценить, сколько средств потребуется для полного восстановления оборудования. Отмечается, что Petroamazonas EP добывает на 128 тыс. баррелей нефти в день меньше, чем это необходимо.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября президент Эквадора Ленин Морено отменил субсидии на дизельное топливо и бензин, что вызвало рост цен на них. Страну охватили протесты и беспорядки. 13 октября власти отменили нововведение, а протестующие прекратили акции неповиновения.