Грозный, , 08:43 — REGNUM Столица Чечни в третий раз стала лидером рейтинга качества дорог и доступности парковок среди городов России. В исследовании, проведенном порталом Domofond, принимали участие 200 российских городов, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

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Результаты рейтинга основывались на опросах жителей населенных пунктов. Так, грозненцы оценили состояние дорог и парковок в городе на 7,5 балла. Этот показатель увеличился с прошлого года на 0,6 балла.

Как отметили в пресс-службе главы субъекта, в Чечне с 2008 по 2017 год было построено и реконструировано 594,1 км дорог, еще 983 км дорог были капитально отремонтированы. Кроме того, было построено 53 моста протяженностью свыше трех километров.