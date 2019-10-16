Махачкала, , 08:49 — REGNUM Одиннадцать некоммерческих организаций (НКО) из Дагестана стали обладателями президентских грантов по итогам второго конкурса за 2019 год. Общая сумма поддержки республиканских проектов составила почти 13,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе регионального министерства по делам молодежи.

Наибольший по размеру грант из Дагестана — более 2,8 млн рублей — выиграл проект окружной стратегической сессии патриотических организаций СКФО «Наша победа», нацеленный на сохранение исторической памяти.

Сильно не отстал по этому показателю историко-просветительский медиапроект «Русские учителя в Дагестане», в рамках которого планируется показать великий вклад русских учителей в развитие республики. На его реализацию выделено 2,6 млн рублей.

Всего на конкурс президентских грантов НКО было подано более 9 тыс. проектов из всех регионов России. Поддержку по его итогам получили проекты более 2 тыс. организаций, которым будут предоставлены гранты на общую сумму 4,35 млрд рублей.

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