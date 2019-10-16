Амстердам, , 08:40 — REGNUM В ближайшем будущем т.н. секс-работники (т.е. проститутки и жиголо) в Голландии должны будут обладать разрешением на работу, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности. Пользование услугами секс-работников, не обладающих разрешением на работу, станет уголовно наказуемым. Кроме того, будет введён т.н. «запрет на сутенёрство».

Эти предложения содержатся в законопроекте, который правительство Голландии 15 октября направило в парламент на обсуждение.

Законопроект делает обязательным для проституток и владельцев домов терпимости иметь разрешение на работу. Устанавливается минимальный возраст для проститутки в 21 год. Для получения разрешения на работу проститутка должна пройти собеседование, устанавливающее, что она без принуждения со стороны выбрала род деятельности. В противном случае в разрешении на работу может быть отказано. Разрешения выдаются на имя конкретного секс-работника и заносятся в национальный реестр.

Законопроект также делает уголовно наказуемом действием пользование услугами проституток, не имеющих разрешения на работу. Кроме того, уголовно наказуемым станет извлечение дохода из нелегальной проституции, т.н. «запрет на сутенёрство». В частности, будут запрещены сдача помещений нелегальным проституткам или перевоз проституток, не имеющих разрешения на работу.

Целью нового законопроекта является улучшение общественного положения проституток в Голландии.