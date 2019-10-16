Амстердам, , 08:39 — REGNUM На ферме в голландском местечке Рюйнерволд (Ruinerwold) обнаружена семья, которая 9 лет скрывалась от окружающих в ожидании конца света. Семья состоит из отца и шестерых детей в возрасте от 16 до 25 лет.

Дело раскрылось, когда старший сын в расстроенном состоянии появился в местном кафе. После этого владелец кафе вызвал полицию. Во время обыска на ферме полиция за шкафом в гостиной обнаружила затаённую лестницу в подвал. В подвале были обнаружены отец и пятеро детей. Выяснилось, что у отца несколько лет назад произошёл инсульт и что он с тех пор лежал в постели. В ходе дальнейшего расследования было установлена, что жила семья не в подвале, а в помещениях в ферме. Семья была полностью самообеспечивающейся и питалась тем что выращивала на огороде. Кроме того, она содержала козу.

Соседи в беседах с журналистами сообщили, что не знали, кто именно живёт на ферме. Однако все полагали, что там живёт лишь один человек, поскольку только его несколько раз видели. Несколько раз видели и автомобиль, выезжающий со двора. По словам соседей, ферма была вся заколочена. На дворе виднелись только несколько гусей и собаку.

Предварительное следствие установило, что семья переселилась на ферму 9 лет назад. Матери семейства к тому времени, предположительно, уже не было в живых. Как полагают следователи, семья решила скрыться на ферме, чтобы там ожидать конца света.

В ходе следственных действий задержан 58-летний мужчина, который был арендатором фермы и который отказался оказывать содействие полиции.