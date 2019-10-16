Томск, , 08:36 — REGNUM Рейтинг компетенций преподавателей, состоящий из 40 пунктов, составили исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) по итогам масштабного анкетирования, сообщает 16 октября пресс-служба вуза.

Преподаватель geralt

Всего в анкетировании приняли участие почти 800 человек — преподаватели, студенты, представители администрации вузов и профильных ведомств, а также работодатели из регионов России и городов Казахстана.

«На первом месте оказалось умение структурировать учебный процесс, выбирать подходящие стратегии и методы преподавания, на втором — умение формировать адекватные и позитивные образовательные среды для студентов, на третьем — коммуникационные навыки, искусство презентации и импровизации, на четвертом — способность ставить ясные образовательные цели, на пятом — умение использовать различные информационные потоки в своей образовательной деятельности», — поясняет ассистент учебно-научного центра ТПУ Мария Червач.

Анкетирование проводилось с конца июня-начала июля в рамках проекта «Педагогическая подготовка преподавателей инженерных дисциплин», финансируемого европейской программой Erasmus+.

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