Хабаровск, , 08:55 — REGNUM Только те улицы Хабаровска, которые внесены в реестр муниципальной собственности, подлежат очистке от снега — рассказала депутатам городской думы заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства горадминистрации Евгения Камловская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновницы, по нормативу зимнее содержание одного километра городской улицы стоит 1,33 млн рублей, всего же бюджетом выделяется 195 млн рублей, что значительно меньше, чем есть улиц в Хабаровске.

«На содержание тех дорог, а их тысяча штук, которые не оформлены в муниципальную собственность, средства из бюджета не выделяются. Но поскольку они на территории города — по решениям судов или предписаниям прокуратуры мы их чистим», — рассказала Евгения Камловская.

Из-за того, что прошедшая зима была в Хабаровске бесснежной, на складах остались прошлогодние противогололёдные средства. К ним в комплект к предстоящей зиме закуплено 11 тонн песка, 16 тонн пескосоляной смеси, 120 тонн реагента «Бионорд».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке власти заверили население, что все структуры готовы к снегопадам и уборка снега будет производится своевременно.