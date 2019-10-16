Кампала, , 08:37 — REGNUM В Уганде в рамках пятидневной программы массовой вакцинации, начинающейся в среду, 16 октября, прививки против кори, полиомиелита и краснухи сделают более 18 миллионам детей в возрасте до 15 лет. Об этом передает ВВС Africa.

Кампанию официально запустила министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Аценг во вторник, 15 октября, в округе Маюге.

Журналисты отмечают, что вакцинация последует за недавними вспышками кори и краснухи, которые распространились на более чем 60 районов Уганды. Кампания совместно финансируется глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством Уганды.

В Уганде полиомиелит по-прежнему остается серьезной угрозой, поскольку в соседних ДР Конго и Южном Судане циркулируют дикие штаммы болезни.

Представители ВОЗ отмечают, что в последние годы в Уганде также наблюдалось сокращение программ плановой вакцинации.

В совместном заявлении министерства здравоохранения Уганды и ВОЗ говорится, что кампания станет стартовой площадкой для включения вакцины против кори и краснухи в график плановой иммунизации в стране.