Пекин, , 08:27 — REGNUM По всему Китаю стартовала образовательная кампания по обучению студентов колледжей борьбе и профилактике интернет-мошенничества, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Кампания проводится совместно министерством общественной безопасности и министерством образования КНР. В рамках кампании студентов по всей стране попросят снять короткие фильмы, видео или анимации на тему борьбы с мошенничеством.

Целый ряд образовательных мероприятий запланирован в университетах по всей стране китайской полицией для того, чтобы уберечь студентов от злоумышленников.

Отметим, что в Китае появляются все новые виды телефонного и интернет-мошенничества в последние годы, по мере развития технологий. Многие студенты в Китае стали жертвами мошенников, будучи вовлеченными в онлайн-игры и покупки.