Наньнин, Китай, , 08:22 — REGNUM В Китае зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Чума свиней Иван Шилов © ИА REGNUM

Вирусом оказались поражены 48 свиней в уезде Бобай города Юйлинь. Две свиньи погибли во время перевозки в грузовиках на шоссе близ Бобая, сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Напомним, что африканская чума свиней инфицирует только этих животных и не передается другим видам или человеку. Первый случай в Китае был зафиксирован в августе 2018 года. С тех пор зараза распространилась на десятки провинций страны.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-западе Китая зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней