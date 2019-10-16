Рига, , 08:11 — REGNUM Законы Латвии предусматривают, что сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 24-летнего возраста самоуправления должны обеспечить квартирой или оплатить им аренду жилища. На практике пособия на аренду жилья ничтожно малы, а жилого фонда в распоряжение самоуправлений практически нет. Об этом сообщает портал LSM.

В этой связи бюро омбудсмена ежемесячно получает жалобы на бездействие муниципалитетов от сирот, достигших совершеннолетия. Самый большой размер пособия на аренду квартиры в Иецаве — 270 евро, самый маленький в Рауне — 100. В Риге в очередь на квартиры записано 348 сирот.

Комиссия Сейма предлагает пересмотреть норму, согласно которой всех сирот и оставшихся без попечителей по достижению 24-летнего возраста вычёркивают из очереди на жильё, невзирая на то, что к этому моменту полагающуюся по закону квартиру они так и не получили. Депутаты считают, что сироты должны оставаться в очереди до момента получения квартиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре года назад были сделаны поправки к закону, согласно которым поддержка жильём полагалась сиротам после достижения совершеннолетия и до 24-летнего возраста. Из-за большой очереди многие сироты не смогли получить квартиры. Самоуправления безосновательно запрещали сиротам и лицам, оставшимся без попечителей, продлевать сроки аренды жилья, констатировали проверки бюро государственного правозащитника.