Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 07:33 — REGNUM На Ямале ещё один город охвачен внебольничной пневмонией среди школьников. Список населённых пунктов, где распространилась инфекция, пополнил Новый Уренгой, где на карантин закрылась средняя школа №16. Об этом сообщает местный телеканал «Импульс».

Сразу у четверых учеников школы №16 медики выявили пневмонию. Сейчас в учебном учреждении проводятся дезинфекционные мероприятия. В детском инфекционном отделении Нового Уренгоя на данный момент находится 13 детей с диагнозом «пневмония».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале из-за вспышки пневмонии в Надыме закрыты школы №№3 и 5, классы в Тарко-Сале, Ноябрьске и Муравленко.

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