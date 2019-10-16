Улан-Удэ, , 07:29 — REGNUM Чемпионам и призёрам международных соревнований «Дружба-84» предложили в заксобрании Бурятии установить выплаты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала республики, соответствующий законопроект был рассмотрен комитетом по межрегиональным связям и молодёжной политике.

По словам инициатора изменений депутата Михаила Гергенова, в Бурятии есть закон о ежемесячных выплатах призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

«Предлагаю установить такую же выплату чемпионам и призерам Международных игр «Дружба-84», а именно серебряному призеру международных соревнований «Дружба-84» Надежде Константиновне Миромановой», — отметил депутат.

Члены комитета, как отмечается, поддержали законопроект.

Напомним, международные соревнования «Дружба» были проведены социалистическими странами в 1984 году в качестве альтернативы Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, которую они бойкотировали. В Советском Союзе всех победителей и призеров соревнований «Дружба-84» приравняли к победителям Олимпийский игр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии заявили об увеличении в три раза финансирования подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Если ранее спортивные федерации республики получали в год 24 млн рублей, то на 2020 год эта цифра увеличится до 70,5 млн рублей.

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