Оренбург, , 07:29 — REGNUM В Ленинском районном суде Оренбурга 15 октября состоялись первые предварительные слушания по резонансному уголовному делу, фигурантом которого является экс-градоначальник Евгений Арапов, обвиняемый в коррупции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

Как отметили в пресс-службе суда, слушания проходили в закрытом режиме. На них назначили дату первого заседания, когда начнут рассматривать дело по существу — 24 октября.

Напомним, экс-главу Оренбурга обвиняют в преступлениях по части 1 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», части 6 ипункту «в» части 5 статьи 290 «Получение взятки».

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