Оренбург, , 07:10 — REGNUM В Оренбурге областной театр кукол покинул здание, в котором работал с 1960 года. Выселение носит временный характер. После масштабного ремонта творческий коллектив вернется домой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол Наталья Хомутова

На проведение капремонта и модернизацию выделяется более 200 млн рублей. Планируется, что работы займут два года.

Кроме того, театру передадут здание Дома Тимашевых, которое расположено также на Советской и долгие годы пустует. Здесь разместят творческую студию и мастерские, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Оренбургской области.

Временный приют театр кукол найдет в татарском драмтеатре им. М. Файзи, чью сцену сможет использовать для своих постановок. В настоящее время ведутся переговоры и о других удобных площадках в городе.

Напомним, о том, что здание кукольного театра ждет глобальный ремонт заявили летом 2019 года. Худрук Вадим Смирнов отметил, что зданию вернут первоначальный облик.

Добавим, здание театра кукол на Советской является частью памятника истории и культуры XVIII века — Гостиного двора. Последний ремонт дома проводился в 1979 году.

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