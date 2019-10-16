Оренбург, 16 октября 2019, 07:10 — REGNUM В Оренбурге областной театр кукол покинул здание, в котором работал с 1960 года. Выселение носит временный характер. После масштабного ремонта творческий коллектив вернется домой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол
Наталья Хомутова

На проведение капремонта и модернизацию выделяется более 200 млн рублей. Планируется, что работы займут два года.

Кроме того, театру передадут здание Дома Тимашевых, которое расположено также на Советской и долгие годы пустует. Здесь разместят творческую студию и мастерские, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Оренбургской области.

Временный приют театр кукол найдет в татарском драмтеатре им. М. Файзи, чью сцену сможет использовать для своих постановок. В настоящее время ведутся переговоры и о других удобных площадках в городе.

Напомним, о том, что здание кукольного театра ждет глобальный ремонт заявили летом 2019 года. Худрук Вадим Смирнов отметил, что зданию вернут первоначальный облик.

Добавим, здание театра кукол на Советской является частью памятника истории и культуры XVIII века — Гостиного двора. Последний ремонт дома проводился в 1979 году.

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