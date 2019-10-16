Пекин, , 07:10 — REGNUM В Пекине начался сезон роста заболеваемости гриппом, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Как обычно, в октябре, в Китае начался сезон роста числа заболевших гриппом. В декабре этот показатель достигает пика и идет на спад к февралю, когда и подходит к концу сезон заболеваемости, заявил директор муниципального центра контроля и профилактики заболеваний Цзэн Сяофань.

Школы и детские воспитательные заведения обязаны сообщать о резком росте числа заболевших воспитанников. Власти Пекина также рекомендуют старикам и детям принять все необходимые меры профилактики.

Отметим, что с сентября в Пекине стартовала кампания по бесплатной вакцинации школьников и пожилых людей от гриппа.