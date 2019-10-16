Якутск, , 07:09 — REGNUM Число вышедших на пенсию жителей Якутии за полгода сократилось на 22%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Пенсионного фонда Якутии, количество начислений пенсий в 2019 году уменьшилось с 12 268 до 9 537, то есть на 22%.

В течение года проводилась индексация пенсий, при этом, в сравнении с прошлыми годами, она была сделана на уровень больше, чем инфляция.

«Так, в 2019 году размеры страховых пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, увеличились на 977 рублей, а пенсии неработающих пенсионеров повысились на 1455 рублей», — пояснил управляющий отделением пенсионного фонда России по Якутии Георгий Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет поэтапным.